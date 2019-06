2 giugno: celebrazioni con autorità in piazza Duomo a Trento

(ANSA) - TRENTO, 2 GIU - Si è svolta in Piazza Duomo a Trento la cerimonia solenne per 73/o anniversario della fondazione della Repubblica Italiana, preceduta da una esibizione del Corpo musicale Città di Trento.

Alla presenza di una rappresentanza dei reparti dell'esercito, delle forze dell'ordine, del Corpo infermiere volontarie della Croce rossa, del Corpo forestale della Provincia autonoma di Trento, del Corpo di polizia municipale di Trento e del Corpo dei vigili del fuoco, si è svolta la cerimonia dell'alzabandiera sulla Torre Civica, seguita dall'esecuzione dell'inno nazionale, dalla lettura del messaggio del capo dello Stato, Sergio Mattarella, e dagli interventi delle autorità. Successivamente, il Commissario del Governo, Sandro Lombardi, ha consegnato le onorificenze dell'Ordine al merito della Repubblica italiana, concesse dal presidente della Repubblica a 17 cittadini trentini. Nella stessa occasione sono state consegnate le medaglie d'onore alla memoria di quattro ex internati militari e civili italiani.