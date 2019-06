Sport: Urs Huber ed Esther Süss vincono Ortler Bike Marathon

(ANSA) - BOLZANO, 1 GIU - È una Ortler Bike Marathon tutta straniera quella che oggi ha celebrato i risultati di Urs Huber (SUI) ed Esther Süss (SUI) sulla distanza dei 90 chilometri, e di Dominik Schwaiger (Ger) ed Alexandra Lehmann (SUI) sul percorso classic di 51 chilometri.

La Val Venosta è stata teatro della 5/a edizione, con lo start da Glorenza e gara che si inerpicava fino a 2275 metri (lago dei Preti), dove la neve non ha messo in difficoltà gli oltre 1400 partecipanti. Nella gara regina tutto si è deciso nel finale, con Huber che si è sbarazzato di Ragnoli e Longa ed ha duellato per il podio con i colombiani Paez ed Arias Cuervo, finiti nell'ordine. Tris di vittorie consecutive invece per Esther Süss. Giornata soleggiata e percorso in condizioni ottimali, osannato da tutti nonostante l'impegnativo dislivello di quasi 3.000 metri. Già decisa la data dell'edizione 2020, sarà il 6 giugno.