Siti con amianto, in Trentino 1.643 censiti dal 2012

(ANSA) - TRENTO, 1 GIU - Dal 2012 ad oggi sono stati censiti in Trentino 1.643 siti con amianto, di cui 740 sono stati bonificati, mentre per 151 sono in corso i lavori di bonifica: 336 sono i siti da bonificare e 416 sono quelli senza obbligo urgente di modifica.

I dati sono forniti dalla Giunta provinciale di Trento che, su indicazione dell'assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, Stefania Segnana, ha aggiornato l'elenco dei beni contenenti amianto, distinguendoli a seconda degli interventi necessari.

Le domande di contributo all'Apiae vanno presentate dall'1 luglio al 15 novembre per la procedura semplificata e dall'1 luglio al 31 agosto per quella ordinaria.

"Tutelare la salute della popolazione è la nostra principale priorità: in Trentino le bonifiche nei siti sensibili sono state effettuate soprattutto negli anni '90, in quest'ultima fase lo scopo è quello soprattutto di concentrare l'attenzione sulle coperture di immobili privati", commenta l'assessore Segnana.