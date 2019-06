Scontro in valle Aurina, muore una donna

(ANSA) - BOLZANO, 1 GIU - Una donna altoatesina di 58 anni è morta la scorsa notte in seguito ad uno scontro fra due auto avvenuto a Costa Molini, in valle Aurina. Altre due persone sono rimaste ferite in modo non grave.

Vano l'intervento dei soccorritori: la donna è deceduta in seguito ai gravi traumi riportati. I due feriti sono stati trasportati all'ospedale di Brunico. Sul posto hanno operato i sanitari della Croce Bianca, i vigili del fuoco e i carabinieri.