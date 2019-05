Sci:Fis conferma gare Gardena per 4 anni

(ANSA) - BOLZANO, 31 MAG - La Coppa del mondo di sci, nei prossimi quattro anni, farà tappa sulla pista Salslong per le gare di velocità. Lo ha deciso la Calendar Conference della Fis a Dubrovnik in Croazia.

Le date 2019 del classico evento altoatesino sono state convalidate come previsto: il super-G si terrà venerdì 20 dicembre, seguito dalla discesa libera sabato 21 dicembre.

Output molto importante per il Saslong Classic Club è la conferma della Val Gardena come appuntamento fisso nel calendario di Coppa Del Mondo Fis a lungo termine. Le gare ai piedi del Sassolungo sono garantite (almeno) fino alla stagione 2022/23. "Per poter pianificare al meglio è importante avere delle certezze a lungo termine. Siamo molto felici che la Fis continui a riporre la sua fiducia in noi e si affidi al know-how che la Val Gardena ha acquisito negli ultimi cinque decenni", ha dichiarato Rainer Senoner, presidente del Saslong Classic Club.