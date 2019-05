Sabato Meeting Città Bolzano Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 30 MAG - Sabato è in programma al campo Coni il secondo Meeting Città Bolzano Alto Adige dell'associazione sportiva dilettantistica Läufer Club. Durante questo meeting di atletica leggera i partecipanti dai 14 anni si misurano in varie discipline, come corsa su pista (80m, 100m, 200m, 400m, 800m, 1000m e 3000m), ostacoli, peso, lancio del giavellotto, salto in lungo e salto in alto.

"Ci aspettiamo una gara interessante con la partecipazione di atleti provenienti dall'estero, atleti altoatesine e gli atleti dalle regioni del resto d'Italia. Molti si sono già iscritti", annunciano gli organizzatori. Il momento clou dell'evento è l'assegnazione del Meetingrecord. Le migliori prestazioni tecniche delle diverse discipline, che superano i 850 punti ufficiali della Fidal verranno premiati. Le competizioni U16 sono escluse dal Meetingrecord.