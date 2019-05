Parco Adamello Brenta confermato "Unesco Global Geopark"

(ANSA) - TRENTO, 30 MAG - Il Parco naturale Adamello Brenta è stato confermato "Unesco Global Geopark" della Rete globale dei geoparchi Unesco. Proprio in questi giorni, è stato reso noto il report del consiglio della Rete che assegna il cartellino "green" al Parco, convalidando il riconoscimento di geoparco per i prossimi quattro anni. Grazie all'elevatissima geodiversità che si riscontra dalle Dolomiti di Brenta al Gruppo Adamello - Presanella e al turismo sostenibile, il Parco si fregia di questa certificazione internazionale da undici anni.

È stata infatti ottenuta la prima volta il 26 giugno 2008, confermata nel 2012 e nel 2016. Nel 2015, durante la Conferenza di Parigi, il Geopark è anche divenuto programma Unesco, al pari del Patrimonio dell'umanità e del Man and biosphere. Lo scorso luglio la Rete aveva inviato due ispettori ad appurare che l'Adamello Brenta avesse rispettato le raccomandazioni, in questi giorni la conferma.