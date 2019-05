Morto Giancarlo Bolognini

(ANSA) - BOLZANO, 30 MAG - E' morto ieri sera all'età di 80 anni l'ex sindaco di Bolzano Giancarlo Bolognini. L'esponente della Dc guidò il capoluogo altoatesino per 15 anni, dal 1968 al 1983. In seguito Bolognini passò in consiglio provinciale, dove rimase fino al 1993. Fu assessore e vicepresidente sia nell'ultima giunta Magnago che nella prima Durnwalder. Il bolzanino ricoprì anche numerosi incarichi nel mondo sportivo, come presidente della Hc Bolzano e del Bolzano Calcio e a lungo anche della Federazione italiana Sport Ghiaccio. "E' stato un personaggio che ha fatto la storia della nostra autonomia", afferma sull'Alto Adige il consigliere comunale di Merano Andrea Casolari.