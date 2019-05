'Giornata contro il tabacco', campagna della Lilt Trentino

(ANSA) - TRENTO, 30 MAG - Torna la campagna di sensibilizzazione della Lilt del Trentino in occasione della Giornata internazionale senza tabacco, fissata dall'Organizzazione mondiale della sanità per il 31 maggio.

L'iniziativa, dedicata quest'anno alla sigaretta elettronica (considerata comunque potenzialmente dannosa per la salute), prevede la diffusione di materiale informativo tra i cittadini.

"Serve ancora un grande sforzo di informazione per far capire alla popolazione, in particolare alle giovani generazioni, la pericolosità di questa abitudine", ha detto il presidente della Lilt del Trentino, Mario Cristofolini. L'associazione ha presentato i dati emersi dai sistemi di monitoraggio Passi sulle sul consumo di tabacco in Trentino, secondo cui i fumatori sono il 25% della popolazione. L'abitudine è più diffusa tra gli uomini, tra che è in difficoltà economica e con basso titolo di studio. L'incidenza maggiore riguarda la fascia tra i 18 e i 24 anni, ma sono stati registrati casi anche di ragazzi sotto i 15 anni.