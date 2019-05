Polizia stradale 'scorta' il Giro

(ANSA) - BOLZANO, 29 MAG - Anche quest'anno, come di consueto, la Polizia Stradale scorterà i ciclisti per tutta la durata della manifestazione che si concluderà il prossimo 2 giugno a Verona, per un totale di circa 3.500 km percorsi.

Gli operatori della Polizia Stradale saranno 40, di cui 26 motociclisti, 12 operatori in auto e 2 a bordo di un'officina mobile, tutti coordinati dal vice questore della polizia di Massimo Bentivegna che guiderà la scorta a bordo della nuova Alfa Romeo Veloce.

Oltre ai motociclisti impiegati per la scorta, la Polizia Stradale sarà presente per tutta la durata del Giro d'ITALIA con il Pullman Azzurro della Polizia di Stato, aula multimediale itinerante, al fine di sensibilizzare i giovani sui temi della sicurezza stradale. All'arrivo ad Anterselva fa anche tappa lo Stand Biciscuola. Domani mattina alla partenza a Valdaora, saranno premiate due classi della scuola Valdaora di sopra.