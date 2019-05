Cocaina e hashish nascosti in cucina

(ANSA) - BOLZANO, 28 MAG - Agenti della squadra mobile della questura di Bolzano hanno arrestato un cittadino albanese di 37 anni, trovato in possesso di complessivamente 300 grammi di cocaina e 3 chili di hashish. La polizia da tempo teneva d'occhio l'uomo, senza precedenti e con un lavoro d'autista, per le sue frequentazioni sospette con personaggi del mondo dello spaccio. Venerdì scorso l'uomo è stato controllato, mentre faceva benzina ad un distributore nel centro di Bolzano. E' stato trovato in possesso di 53 grammi di cocaina. Durante la perquisizione della sua abitazione ad Oltrisarco sono venuti alla luce quantità notevoli di stupefacente, nascosto abilmente in cucina. La droga, di ottima qualità, avrebbe fruttato 1500 dosi di cocaina e oltre 26 mila di hashish.