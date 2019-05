Muse Trento 'amico di bambini e adolescenti'

(ANSA) - TRENTO, 27 MAG - È il Muse - Museo delle scienze di Trento il primo museo italiano cui è stato attribuito dall'Unicef il riconoscimento di "Musei e Biblioteche Amici dei bambini e degli adolescenti". La cerimonia di premiazione si è tenuta oggi a Trento, nell'ambito delle attività previste per l'anniversario della ratifica italiana della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Il riconoscimento giunge al termine di un percorso sperimentale durato più di un anno che ha visto coinvolti, oltre al Muse, anche la Provincia autonoma di Trento e l'Unicef.

"Questo riconoscimento costituisce un ulteriore tassello dell'identità del Muse", ha detto il direttore Michele Lanzinger. "Negli ultimi anni, l'evoluzione della museologia si muove sempre più nella prospettiva di un museo che passi da essere 'di qualcosa', come tradizionalmente inteso, a istituzione 'per qualcuno'".