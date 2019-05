Biancofiore, enormi errori di strategia

(ANSA) - BOLZANO, 27 MAG - "A Bolzano Forza Italia torna ad essere il primo partito dopo la Lega e supera Fratelli d'Italia.

In Trentino ha radoppiato i propri voti, ma a livello nazionale sono stati fatti degli enormi errori di strategia". A dirlo è la deputata Michaela Biancofiore. "Innanzitutto Berlusconi che ringrazio, perchè ha lottato come un leone, in modo eroico, non era candidato in centro Italia, dove è avanzata la Meloni." "Inoltre, avremmo dovuto essere candidati tutti noi che abbiamo una certa visibilità, allora sì che avremmo fatto la doppia cifra", ha comentato Biancofiore. "Un altro errore strategico è stato regalare un seggio a Dorfmann della Svp. Se ci fossimo accordati per un simbolo bicicletta, come avevo proposto io, con Berlusconi, Gardini e Dorfmann, avremmo triplicato i consensi e Dorfmann sarebbe entrato lo stesso. Ma Tajani è stato malconsigliato", ha detto Biancofiore. "Spero perlomeno che la Svp ora di ricordi di essere in debito con noi e che appoggi un sindaco affine al centrodestra liberale".