Treni e bus gratuiti tra Primolano e Trento

In concomitanza con l'inizio dei lavori di messa in sicurezza del viadotto di Ponte Alto, previsti a fine estate, la Giunta provinciale ha stabilito che i mezzi pubblici tra Primolano e Trento, sia treni che autobus, saranno gratuiti in tre fasce orarie.

Il provvedimento, approvato oggi, si propone di limitare il più possibile i disagi per i pendolari diretti nel capoluogo attraverso la Valsugana. La fase sperimentale, finalizzata a comprendere il reale utilizzo del servizio da parte della cittadinanza, durerà tre mesi, e riguarderà i mezzi nelle fasce comprese tra le 5.30 e le 8.30, le 12.30 e le 14, le 16.30 e le 19. La gratuità riguarderà la tratta Primolano-Trento con arrivo e partenza dalle fermate del capoluogo (altre fermate intermedie prima della città saranno soggette a regolare tariffa). Dopo una prima valutazione, il servizio potrà essere esteso all'intera durata dei lavori che interesseranno il viadotto di Ponte Alto (prima della galleria Crozi, in direzione di Pergine Valsugana).