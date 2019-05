Riaperta galleria ciclopedonale di Terres

(ANSA) - TRENTO, 24 MAG - Riaperta la galleria ciclopedonale che da Terres porta in val di Tovel, chiusa dall'ottobre del 2017 per diversi guasti all'impianto elettrico dovuti all'umidità e alle infiltrazioni d'acqua. Lo rende noto il Parco Adamello Brenta che ha effettuato interventi di manutenzione.

La galleria rimarrà aperta fino al 30 ottobre tutti i giorni dalle ore 8 alle 19. Successivamente è in programma un intervento di consolidamento dei rivestimenti della volta in alcune parti della galleria.