'Fridays for future', corteo di studenti a Trento

(ANSA) - TRENTO, 24 MAG - Corteo questa mattina a Trento organizzato da 'Fridays for future' nell'ambito dello sciopero globale per il clima.

Alcune centinaia di studenti hanno percorso le vie del centro città per rinnovare l'appello a far fronte all'emergenza legata al cambiamento climatico e per sollecitare un consumo responsabile delle risorse. La manifestazione di oggi fa seguito alla marcia internazionale dello scorso 15 marzo.