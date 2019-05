Premiato maso fondato 380 anni fa

(ANSA) - BOLZANO, 23 MAG - Non è di certo una start-up il maso Wiesemannhof di Rasun che può appunto vantare 280 anni di attività. Il maso a gestione biologica è infatti l'impresa più anziana che ha ricevuto il Premio economia Alto Adige. Sono stati insigniti dalla Camera di commercio complessivamente 15 imprese con oltre 50 anni di attività e 31 lavoratori che lavorano nella stessa azienda da almeno 36 anni.

Possono rivendicare un'attività centenaria anche il maso Oberachrain in valle Aurina (157 anni), la macelleria Wolcan a Prato Isarco (125 anni) e il negozio di generi alimentari Kamenschek a Dobbiaco, la casa editrice Neuer Südtiroler Wirtschaftsverlag e la ditta di impianti di riscaldamento Wolcan (tutte 100 anni). "Non è facile condurre un'azienda per più di 50 anni. Bisogna prendere molte decisioni adeguate e poter contare su dipendenti capaci", ha detto il presidente della Camera di commercio, Michl Ebner.