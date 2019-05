Svp, ala sociale perde il suo vertice

(ANSA) - BOLZANO, 22 MAG - Helmuth Renzler e Magdalena Amhof hanno lasciato a sorpresa la guida dell'ala sociale della Svp per "consentire un ricambio in vista delle elezioni comunali".

Il segretario degli Arbeitnehmer Renzler e la sua vice Amhof evidenziano in una nota gli obiettivi raggiunti negli ultimi cinque anni, come "il ritorno dell'edilizia sociale in mani Svp". "Anche l'accordo di coalizione tra Svp e Lega porta la firma dell'ala sociale", aggiungono.