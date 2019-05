Sicurezza: Salvini, 40.000 euro ai Comuni di Riva e Arco

(ANSA) - TRENTO, 22 MAG - In provincia di Trento arriveranno 40.000 euro per i due comuni sul lago di Garda Arco e Riva. Lo ha scritto il ministro dell'Interno Matteo Salvini in una lettera ai sindaci dei Comuni coinvolti nel progetto 'Laghi Sicuri'.

Le amministrazioni potranno pagare gli straordinari della polizia locale, assumere personale a tempo determinato, acquistare mezzi o attrezzature, si legge in una nota del ministero dell'Interno. "L'intenzione del ministero e mia personale - scrive Salvini ai sindaci dei grandi laghi italiani - è di poter rafforzare il progetto nel 2020, coinvolgendo più enti locali e aumentando le risorse".