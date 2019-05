Finanza arresta 3 corrieri della droga

(ANSA) - BOLZANO, 22 MAG - La Guardia di finanza di Vipiteno ha arrestato tre corrieri della droga e sequestrato oltre 2,5 chili tra cocaina ed eroina che, immesse sul mercato, avrebbero fruttato oltre 400.000 euro di guadagno. L'operazione si è svolta presso la barriera autostradale dell'A22, dove le Fiamme Gialle hanno fermato un veicolo con a bordo tre cittadini nigeriani, al cui interno non è però stato rinvenuto alcunché di anomalo. Il nervosimo dei tre ha però convinto i finanzieri ha svolgere ulteriori approfondimenti, ed i tre fermati sono quindi stati condotti all'ospedale di Bressanone per essere sottoposti a specifici esami strumentali e radiologici.

Due dei tre soggetti sono stati trovati in possesso complessivamente di 235 ovuli contenenti un quantitativo di quasi 2,5 chilogrammi di sostanza stupefacente, tra cocaina ed eroina. Oltre ai due 'ovulatori', è stato arrestato anche l'autista. Sono stati sequestrati anche l'auto, 6 telefoni e 8 sim card.