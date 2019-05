Cooperative di lavoro e servizi, fatturato +6,7 nel 2018

(ANSA) - TRENTO, 22 MAG - Nel 2018 le cooperative di lavoro e servizi del Trentino hanno fatto registrare un valore della produzione complessivo stimato di 667,3 milioni di euro, in crescita del 6,7% rispetto al 2017. Cresce l'occupazione: attualmente sono impiegati circa 6.575 lavoratori con una crescita del 7,3% rispetto al 2017, con 445 nuove assunzioni.

L'81% è a tempo indeterminato. Le cooperative di lavoro e servizi che aderiscono alla Federcoop sono 146. I dati sono stati forniti nel corso del convegno di settore.

Nel dettaglio, le 92 cooperative di lavoro hanno aumentato la produzione nel 2018 del 8,3% a 288,3 milioni. La tendenza prosegue ormai da quattro anni. Ma la crescita non riguarda tutte le imprese: vanno meglio quelle più strutturate e di dimensioni adeguate. In aumento anche il patrimonio del 4,4%. Nelle 54 cooperative di servizi il valore della produzione cresce del 6,3%, ed è pari a circa 380 milioni di euro. Il fatturato è fortemente concentrato (circa l'80% del totale) in 21 cooperative.