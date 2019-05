Rovereto, al via demolizione edifici del Follone

(ANSA) - TRENTO, 21 MAG - Preceduta da una lunga serie di contatti, trattative, proposte con le ditte artigianali, scatterà a giorni la demolizione degli edifici del Follone a Rovereto. Lo rende noto il Comune precisando che si tratta di "un passo significativo verso la definitiva riqualificazione dell'areale del Follone".

Nel corso del 24 e 25 maggio si procederà alla disposizione della cartellonistica stradale e di cantiere, mentre dal 27 maggio sarà approntato il cantiere volto alla demolizione della parte est dell'edificio a stecca ubicato nel centro del piazzale Follone, precisa il Comune. Seguiranno opere di verifica e smontaggio di alcune componenti edilizie per poi proseguire nell'arco della prima decade di giugno con l'intervento demolitorio completo. Poi, in estate, verrà demolito l'edificio in prossimità di via Saibanti e quindi l'edificio prossimo a via Canestrini. Al termine delle demolizioni il comparto del Follone ospiterà un numero di stalli maggiorato rispetto all'attuale di circa 130-140.