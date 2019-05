Alle Gallerie di Trento si ripassa la storia per la maturità

(ANSA) - TRENTO, 17 MAG - L'area educativa della Fondazione Museo storico del Trentino, il 23, il 28 e il 30 maggio, offre agli studenti e alle studentesse dell'ultimo anno di scuola superiore un ripasso complessivo e gratuito della storia del Novecento, in vista dell'esame di maturità.

In tre incontri pomeridiani, che si terranno alle Gallerie a Trento, dalle 14.30 alle 17, un operatore didattico ripercorrerà i punti centrali del programma scolastico e sarà a disposizione per risolvere eventuali dubbi. Giovedì 23 maggio si parlerà de "La Grande guerra e il sorgere dei totalitarismi", martedì 28 maggio sarà la volta de "La seconda guerra mondiale e il nuovo ordine post-bellico", mentre giovedì 30 maggio si affronterà il tema de "La guerra fredda e la sua eredità". L'iniziativa è rivolta esclusivamente agli studenti dell'ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado.