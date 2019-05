Musei gratis il 19 maggio in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 15 MAG - Ben 53 musei gratis e oltre 100 eventi: l'Alto Adige si prepara per la 15/a Giornata internazionale dei musei del 19 maggio con workshop e azioni partecipative, visite guidate, musica, mostre, letture, teatro, giochi, dimostrazioni di artigianato, attività per bambini. I musei dell'Alto Adige aderiscono all'iniziativa dal 2005, e la scorsa edizione i visitatori sono stati oltre 15.000.

L'obiettivo è di sensibilizzare il pubblico sull'importanza e la varietà dei musei, permettendo a tutti di confrontarsi con la cultura. Come ogni anno, accompagna la manifestazione uno specifico motto: quello del 2019 è "Musei: il futuro delle tradizioni viventi".

Il 19 maggio sarà così possibile vivere le tradizioni di primavera al Museo della Val Venosta, ascoltare le storie di chi ha lavorato in miniera raccontate a Cadipietra, al Museo delle miniere, o esplorare la collezione di Tracht storici (costumi tipici) del Museo civico di Bolzano.