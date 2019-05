Stati generali della montagna, confronto con i comuni

(ANSA) - TRENTO, 13 MAG - Il gruppo di lavoro dei sindaci dei centri maggiori del Trentino ha iniziato oggi pomeriggio in Provincia, a Trento, a passare in rassegna una serie di argomenti comuni riguardanti gli Stati generali della montagna di fronte al presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, al vicepresidente Mario Tonina, e agli assessori agli enti locali e alla cultura ed istruzione.

L'obiettivo è elaborare un documento come ulteriore contributo all'assise finale degli Stati generali della montagna, in programma a metà giugno a Comano Terme. I sindaci hanno annotato alcuni temi strategici: viabilità, trasporti pubblici, gestione dei rifiuti, edilizia abitativa, sanità sono alcune delle macroaree che devono essere affrontate in ottica di sistema. Con una convinzione sintetizzata dal sindaco di Trento, Alessandro Andreatta, e condivisa dai presenti. "Non deve passare mai una contrapposizione tra i comuni maggiori e le valli di riferimento; occorre far funzionare l'intero 'sistema trentino' e far crescere tutti".