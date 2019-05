Parte Trentino Research Habitat

(ANSA) - TRENTO, 11 MAG - È partito Trentino Research Habitat, il percorso che in tre mesi porterà ad individuare le traiettorie di sviluppo della ricerca trentina nella sua connessione con imprese e territorio.

Dopo un intenso programma di visite ai centri di ricerca pubblici del territorio - come le Fondazioni Bruno Kessler ed Edmund Mach, l'Università e il Polo di Meccatronica - nella giornata di ieri, oggi a Rovereto è stata avviata la prima sessione di lavoro dei 15 esperti di livello internazionale che compongono il gruppo di lavoro. Il Forum per la Ricerca proseguirà sino a fine luglio, seguendo una fitta agenda di approfondimenti, confronti, incontri con il sistema delle imprese, le categorie economiche e i portatori di interesse. Il documento finale conterrà indicazioni sugli ambiti di ricerca più significativi per il territorio. "La Provincia investe risorse pubbliche importanti in questo settore - ha evidenziato il Presidente della Provincia Maurizio Fugatti - e vogliamo continuare a farlo".