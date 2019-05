Tirolo, situazione tir drammatica

(ANSA) - BOLZANO, 10 MAG - "La situazione del traffico pesante in Tirolo è drammatica. Il Tirolo è incolonnato e questo è inaccettabile". Lo ha detto il governatore tirolese Günther Platter al termine di una seduta congiunta della commissione trasporti del parlamento austriaco e del Land Tirolo.

Platter ha ricordato che ogni anno 2,5 mln di tir passano per il Brennero e che il numero negli ultimi due anni è aumentato del 20%. Secondo il governatore il 40% dei tir sceglie una strada più lunga perché al Brennero conviene dal punto di vista economico, in confronto ai valichi svizzeri. Platter ha infine criticato i ritardi in Germania per la realizzazione delle tratte d'accesso al tunnel del Brennero.