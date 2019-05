Allevatori trentini, nel 2018 produzione si 14,27 milioni

(ANSA) - TRENTO, 7 MAG - Mauro Fezzi è stato confermato alla presidenza della Federazione allevatori del Trentino nel corso dell'assemblea dei soci che ha approvato il bilancio 2018.

Il valore della produzione ha raggiunto i 14 milioni 279 mila euro, l'utile è superiore a 40.000 euro. Il patrimonio netto ammonta a 6 milioni 857 mila euro. Gli allevatori soci della Federazione - ha detto il direttore Massimo Gentili - sono 1.150 per 24.176 capi bovini, 125 aziende di ovicaprini con 2.200 capi, 352 allevamenti di cavalli Haflinger e Noriker con 641 capi in selezione. Le aste del bestiame da riproduzione sono state 6 con oltre 600 capi venduti, in linea con il 2017.

"Nel 2018 chiuso il rapporto ultradecennale del Sait per la carne fresca trentina con tracciabilità certificata. Da qualche settimana abbiamo stipulato un accordo con un soggetto della Gdo - Grande Distribuzione Trentina", ha osservato Fezzi.