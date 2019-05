Imprese: Cinetix, nuova sede a Rovereto entro il 2019

(ANSA) - TRENTO, 06 MAG - Il gruppo Cinetix aprirà entro l'anno una nuova sede operativa nel Polo della meccatronica di Rovereto, per lo sviluppo di un progetto nell'ambito della robotica.

Dopo l'approdo al Business innovation center (Bic) di Borgo Valsugana, in virtù di un accordo siglato con Provincia e Trentino sviluppo nel 2015, il gruppo industriale ha annunciato l'intenzione di investire nel settore della progettazione e realizzazione impianti industriali. La notizia è stata resa pubblica in occasione di un confronto tra il presidente Gianni Pompermaier e l'assessore allo sviluppo economico Achille Spinelli. "A quattro anni dall'intesa la Provincia, la valutazione è positiva, e molto efficace si è rivelato il supporto di Trentino sviluppo a sostegno delle necessità concrete ed operative delle nostre aziende", ha detto Pompermaier.

Il gruppo Cinetix fattura 15 milioni di euro ed occupa 63 addetti. A Borgo è presente con 5 società e 25 addetti.