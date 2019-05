Premio Itas libro di montagna,vince 'Il legame' di McCartney

(ANSA) - TRENTO, 4 MAG - Simon McCartney, con 'Il legame', si è aggiudicato il 45/o premio 'Itas del libro di montagna' nella sezione opere narrative, nell'ambito della 67/a edizione del Trento Film Festival.

'Eravamo immortali', di Manolo, ha vinto il premio per la migliore opera non narrativa, mentre 'K2. Storia della montagna impossibile', di Alessandro Boscarino, ha vinto la sezione opera narrativa per ragazzi. Menzione speciale all'opera 'Abschnitt.

Adamello 1915-1918' di Tommaso Mariotti e Rudy Cozzini.

La giuria era presieduta da Enrico Brizzi; per la prima volta ne ha fatto parte anche Paolo Cognetti, vincitore del premio nel 2017.