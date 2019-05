Ha in casa oggetti rubati 5 anni prima a Panchià, denunciato

(ANSA) - TRENTO, 3 MAG - Un cittadino di nazionalità albanese residente a Cavalese, in val di Fiemme, è stato denunciato per ricettazione dai carabinieri che, in casa, nel corso di una perquisizione collegata ad una differente indagine, gli hanno trovato oggetti rubati da una casa di Panchià nel 2014.

L'uomo, già in carcere per un altro reato, aveva in casa televisioni di marca, forni a microonde ed altri elettrodomestici costosi. I carabinieri hanno sequestrato tutto e, fatti i debiti controlli, hanno trovavano riscontro con un furto perpetrato in una seconda casa per ferie a Panchià. La refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari.