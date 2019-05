Tennis: Sinner ai quarti di finale di Ostrava

(ANSA) - BOLZANO, 2 MAG - Per la seconda volta in carriera Jannik Sinner centra un quarto di finale in un torneo Atp Challenger. L'appena 17enne si è imposto a Ostrava negli ottavi di finale del "Prosperita Open" (46.600 euro di montepremi) sul padrone di casa ceco Jiri Leheck in due set per 6-4, 6-2. Dopo aver battuto all'esordio l'ungherese Attila Balazs (Atp 219) ed ieri il tedesco Dominik Köpfer (Atp 181), Sinner ha proseguito la sua striscia positiva anche contro Lehecka.

La partita era equilibrata fino al nono game, quando Sinner ha piazzato il decisivo break dell'allungo per il 5-4. Nel gioco successivo il pusterse ha poi chiuso il set sul 6-4. Lehecka non si è più ripreso da questo colpo: Sinner è scappato subito sul 4-0, imponendosi dopo 71 minuti di gioco con un facile 6-2. La prossima settimana migliorerà cosi il suo ranking Atp, arrivando al 285 posto. Nei quarti di finale Sinner incontrerà domani il vincente del match tra il numero 2 del tabellone, il ceco Jiri Vesely (Atp 91) ed il russo Ivan Gakhov (Atp 386).