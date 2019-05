Olimpiadi: incontro tra presidenti di Trentino e Lombardia

(ANSA) - TRENTO, 2 MAG - Primo incontro ufficiale, a Milano, tra i presidenti della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. Ambiente, infrastrutture, attività produttive sono stati i temi posti al centro dell'agenda, con un occhio di riguardo al metodo ed ai tempi per affrontare da subito le necessità più urgenti. Sullo sfondo anche ragionamenti di sinergia per sfruttare ancora meglio strumenti, come i fondi per i Comuni confinanti, ed opportunità: prime fra tutte la candidatura dei territori alle Olimpiadi invernali del 2026.

Un incontro - al quale hanno partecipato anche assessori della Giunta lombarda e, per parte trentina, il vicepresidente della Provincia Mario Tonina - "all'insegna della volontà reciproca di affrontare assieme una serie di tematiche legate alla gestione nonché allo sviluppo ed alla promozione dei rispettivi territori", spiega una nota della Provincia di Trento.