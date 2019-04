Tennis: Monaco di Baviera, subito fuori Seppi

(ANSA) - ROMA, 30 APR - Subito fuori Andreas Seppi al "BMW Open", torneo Atp 250 in corso sui campi in terra rossa di Monaco di Baviera. Il 35enne di Caldaro, n.68 del ranking mondiale, è stato battuto per 6-2 7-5 dal tedesco Philipp Kohlschreiber, n.41 Atp. In tabellone, tra gli azzurri, anche Marco Cecchinato, n.19 del ranking mondiale e terza testa di serie, che entrerà in gara direttamente al secondo turno, domani contro lo slovacco Martin Klizan e Matteo Berrettini al debutto oggi contro troverà l'uzbeco Denis Istomin.