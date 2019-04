Droga, tre arresti in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 26 APR - Nel corso dei controlli svolti durante le festività pasquali i carabinieri della Compagnia di Silandro hanno arrestato tre persone per possesso di stupefacenti ai fini di spaccio. Proprio durante uno di questi controlli l'attenzione dei militari è stata attirata da un cittadino di origine ceca di 30 anni, trovato in possesso di quasi 100 grammi di anfetamine.

Durante la successiva perquisizione domiciliare a carico del giovane, già noto alle forze dell'ordine, sono stati rinvenuti anche 10 grammi di marijuana pronti per essere venduti al dettaglio. L'arrestato è stato condotto presso il carcere di Bolzano. I carabinieri hanno fermato anche 2 cittadini albanesi di 30 e 25 anni, trovandoli in possesso di quasi 100 grammi di cocaina già suddivisa in dosi pronte per essere immesse nel mercato. La vendita al dettaglio avrebbe fruttato fino a 15.000 euro. I due stranieri sono stati quindi dichiarati in arresto e condotti presso il carcere di Bolzano.