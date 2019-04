Dal 21 al 26 giugno tornano a Trento le Feste Vigiliane

(ANSA) - TRENTO, 24 APR - Tornano anche nel 2019 le Feste Vigiliane, giunte alla loro 36/a edizione, la terza affidata all'organizzazione del Centro servizi culturali Santa Chiara di Trento. Da venerdì 21 a mercoledì 26 giugno verrà celebrato il patrono cittadino. Le Feste avranno formalmente inizio venerdì 21 giugno con il 'Trionfo Tridentino' dentro le mura del castello del Buonconsiglio, e il corteo storico per le vie della città. Inoltre, lo stesso giorno, si svolgerà in Piazza Fiera l'atteso Tribunale di penitenza, quest'anno affidato a Loredana Cont. Sabato 22 si svolgerà la 'Magica notte', con un più ampio coinvolgimento di commercianti ed esercizi pubblici rispetto al passato. Domenica 23, dalle sponde del fiume Adige, si vedranno sfilare i 54 equipaggi che prenderanno parte al Palio dell'oca.

La 36/a edizione delle feste patronali si chiuderà mercoledì 26 giugno con la processione di San Vigilio, la messa solenne e la 'Disfida dei Ciusi e dei Gobj' in Piazza Fiera. A seguire lo spettacolo pirotecnico di San Vigilio.