'Palazzi aperti', visite a Torre civica e Porta Veronensis

(ANSA) - TRENTO, 18 APR - Si svolgerà dall'8 al 13 maggio, in Trentino, la 16/a edizione di 'Palazzi aperti', iniziativa per scoprire nuovi aspetti dei percorsi e dei luoghi storici e artistici.

L'evento, organizzato in collaborazione con la Provincia autonoma di Trento, prevede la partecipazione di 70 comuni, alcuni dei quali aderiscono per la prima volta - Moena, Pomarolo, Carano, Amblar Don e San Lorenzo Dorsino.

Per quanto riguarda Trento, sono previste l'apertura straordinaria di Torre Civica, restaurata dopo l'incendio dell'agosto 2015, di Porta Veronensis (con gli scavi archeologici aperti dopo quattro anni di chiusura) e la visita della Basilica paleocristiana di San Vigilio sotto il Duomo.