Maxitamponamento in A22, 10 feriti

(ANSA) - BOLZANO, 17 APR - L'autostrada del Brennero è chiusa fra Bressanone e Vipiteno per un maxitamponamento a causa di un restringimento di carreggiata che ha visto coinvolti tre mezzi pesanti e due furgoncini. Stando alle prime informazioni ci sono dieci feriti, di cui due gravi. Il blocco dell'autostrada in entrambi i sensi, necessario ai mezzi di soccorso, ha causato 4 chilometri di coda.

La centrale di viabilità della Provincia di Bolzano consiglia l'uscita a Bressanone per i veicoli provenienti da sud.

L'entrata a Bressanone è stata chiusa.