Fugatti,a ospedale Mezzolombardo nuovo parcheggio e servizi

(ANSA) - TRENTO, 16 APR - A breve partiranno i lavori di sistemazione del parcheggio esterno dell'ospedale di Mezzolombardo, chiuso da quattro mesi circa. Lo ha annunciato il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, nel corso di una visita al presidio ospedaliero 'San Giovanni' assieme all'assessore Stefania Segnana.

Per quanto riguarda i servizi, posto che alcuni di quelli previsti sono già stati attivati, è allo studio della Provincia una soluzione "che dia risposta anche all'esigenza di disporre di un presidio ambulatoriale con medici di medicina generale, a cui si affiancheranno anche alcune altre figure, in particolare quelle infermieristiche e di fisioterapia. Il tutto per assistere pazienti che rimangono vittima soprattutto di piccoli incidenti, e che necessitano di cure immediate come la sutura chirurgica".