Calcio: a Rovereto torneo internazionale 'Città della Pace'

(ANSA) - TRENTO, 13 APR - Si svolgerà a Rovereto, da venerdì 19 a domenica 21 aprile, la 32/a edizione del Torneo internazionale di calcio 'Città della Pace'. Cento le squadre iscritte e duemila i giovani atleti in rappresentanza di 12 nazioni - Albania, Austria, Bosnia Erzegovina, Germania, Giappone, Kuwait, Polonia, Repubblica Ceca, Senegal, Serbia, Spagna e Italia.

Cinque le categorie del torneo: Pulcini Under 11, Esordienti Under 13, Giovanissimi Under 15, Allievi Under 17, Women (Open Age). Sette i siti di gara: Stadio Quercia, Baratieri, Lizzana, Marco, Mori, Besenello, Fucine. I volontari dello staff sono 25 e 110 gli studenti volontari dello Junior Team. Tra le novità di questa edizione c'è la Tdp App, l'applicazione mobile che permetterà a squadre e spettatori di semplificare gli spostamenti sui campi, di restare informati sulle novità dell'evento e di seguire in tempo reale i risultati delle partite, oltre a visitare i luoghi di interesse della zona. La mascotte del torneo sarà 'TweeDP', un enorme pulcino giallo.