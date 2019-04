Lupo: Fugatti, circolare Ministero passo avanti per gestione

(ANSA) - TRENTO, 12 APR - "Il Ministero dell'Interno ha fatto una circolare in cui dice che per le questioni di ordine pubblico e sicurezza il prefetto stesso può chiedere al ministero dell'Ambiente la rimozione dei soggetti pericolosi. È un forte passo avanti perché si sancisce il tema della sicurezza e dell'ordine pubblico nella gestione dei lupi. Nelle prossime ore scriveremo al prefetto e chiederemo di applicare quella circolare per i casi pericolosi che ci sono. Crediamo sia un buon risultato per arrivare passo dopo passo ad una gestione integrata". Lo ha detto il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti. Nella circolare si rileva che i lupi "avvicinandosi in branco agli abitati provocano allarme nelle popolazioni locali e causano importanti danni economici agli allevatori". Un documento che apre la strada all'abbattimento, anche se "determinate richieste dovranno avere un carattere di eccezionalità e potranno essere considerate a condizione che sia stata verificata l'assenza di altre soluzioni praticabili".