Cliente urina sul muro, il barista spara in aria: denunciato

(ANSA) - TRENTO, 12 APR - Il gestore 43enne di un bar di Rovereto è stato denunciato dai carabinieri per aver esploso un colpo in aria con la sua pistola scacciacani per intimorire un giovane cliente un po' troppo alticcio che, in orario di chiusura del locale, stava urinando sul muro di una palazzina poco distante.

L'uomo era riuscito a mandare tutti fuori dal locale per la regolare chiusura, ma quando ha incominciato a rassettare il bar ha notato che fuori dall'esercizio pubblico vi era uno degli ultimi giovani avventori che stava usando come Vespasiano il muro di una palazzina. Un po' la stanchezza del gestore un po' i fumi dell'alcol del ragazzo e gli animi si sono subito accesi: il barista ha preso la sua pistola scacciacani e l'ha puntata contro il ragazzo. Quindi ha rivolto l'arma verso l'alto e ha esploso un colpo in aria. Il giovane, spaventato, si è allontanato correndo. Passata la paura, però, ha raccontato tutto ai carabinieri, che lo hanno denunciato.