Tragedia Val Venosta, minuto di silenzio

(ANSA) - BOLZANO, 11 APR - Domani, venerdì 12 aprile, alle ore 9, verrà osservato un minuto di raccoglimento per ricordare la tragedia ferroviaria della Val Venosta - il treno era stato travolto da una frana tra gli abitati di Castelbello e Laces - che nel 2010 causò 9 morti e 28 feriti.

"Sono passati nove anni da quell'evento e l'incidente verificatosi lungo la linea della Val Venosta resta nella nostra memoria. Il nostro pensiero va alle nove persone che vi hanno perso la vita e siamo vicini ai loro congiunti colpiti dalla tragedia", afferma l'assessore provinciale alla mobilità, Daniel Alfreider.

Il treno della Sad che domani percorrerà la linea della Val Venosta rallenterà la propria corsa in prossimità del luogo dell'incidente e lancerà due segnali acustici in ricordo delle vittime.