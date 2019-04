Ue: incontri a Trento in ricordo di Antonio Megalizzi

(ANSA) - TRENTO, 9 APR - In ricordo di Antonio Megalizzi, il giornalista trentino vittima dell'attentato di Strasburgo nel dicembre 2018, gli studenti della Scuola di studi internazionali e la Biblioteca comunale di Trento organizzano un ciclo di incontri per raccontare l'Unione europea ai loro coetanei e a tutta la comunità.

Gli incontri si terranno nella sala degli affreschi della Biblioteca comunale di via Roma nei giorni 12 aprile, alle ore 17.30, 10 e 17 maggio, alle ore 18. Per partecipare il Comune consiglia l'iscrizione tramite Eventbrite.

"Non vogliamo insegnare, ma piuttosto fornire gli strumenti per capire cosa fa l'Europa per noi e cosa può fare ognuno di noi per l'Europa", hanno detto gli studenti alla presentazione dell'iniziativa. "Un'occasione questa anche per raccogliere l'eredità intellettuale e morale di Antonio, inaugurando un dialogo sui temi che gli furono cari, cercando di dare continuità nel tempo a iniziative come questa - o ad altre che si vorranno proporre - per tenere viva la sua memoria".