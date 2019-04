Studenti Martini assemblano velivolo da diporto

(ANSA) - TRENTO, 9 APR - Grazie al sostegno economico della Cassa rurale Rotaliana e Giovo, l'istituto Martino Martini di Mezzolombardo potrà acquistare un velivolo per il volo da diporto destinato alle attività didattiche. Si tratta di un 'I.C.P. Savannah S" in kit di montaggio già in parte finanziato dalla Provincia autonoma di Trento.

Gli studenti coinvolti nel progetto frequentano il secondo, il terzo, il quarto e il quinto anno dei percorsi 'Logistica e trasporti' e 'Conduzione del mezzo aereo'. L'aeroplano, una volta ultimato, sarà consegnato alla scuola di volo dell'aeroporto Caproni di Trento dove diventerà piattaforma per l'attività didattica con il coinvolgimento degli studenti nelle fasi preliminari (dalla preparazione delle missioni di volo allo studio delle teorie applicate, dall'utilizzo della radio aeronautica fino alla manutenzione) ma anche nell'effettuazione di voli in qualità di allievi piloti.