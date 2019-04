Il lupo secondo trentini e altoatesini

(ANSA) - BOLZANO, 9 APR - Più del 70 per cento dei 1.818 altoatesini che hanno partecipato al sondaggio online di Eurac Research sulla presenza del lupo in Trentino Alto Adige vorrebbe saperne di più sul lupo, sul suo comportamento e sulla sua presenza. Del resto, il 43 per cento degli intervistati non sa quanti lupi vivano nel territorio provinciale.

La maggior parte degli intervistati sarebbe a favore di misure come recinzioni, cani da guardia o pastori. I ricercatori di Eurac Research hanno proposto il sondaggio online anche a persone residenti in provincia di Trento. Con 657 partecipanti il campione è ridotto rispetto allo studio svolto in Alto Adige, ma il 74% dei trentini sostiene di sapere quanti lupi vivano nel territorio provinciale. La maggior parte degli intervistati ha un atteggiamento positivo e preferirebbe installare recinzioni e misure preventive piuttosto che abbatterlo.