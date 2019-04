Cari Bolzano raddoppia dividendo

(ANSA) - BOLZANO, 09 APR - L'Assemblea dei soci della Cassa di Risparmio dell'Alto Adige, alla presenza di 600 azionisti, ha approvato il bilancio. L'utile netto consolidato ammonta a 23,6 mln e a 25,4 mln a livello banca. E' stata deliberata la distribuzione di un dividendo per complessivi 8,8 milioni di euro, corrispondente ad un dividendo unitario lordo pari a 14,5 cent per azione, più che raddoppiato rispetto ai 6,9 cent dell'anno precedente. Ogni azionista ha la possibilità di optare per il pagamento del dividendo in azioni della banca in ragione di un'azione ogni 66 possedute.

"Nei prossimi anni i risultati potranno darci sicuramente ulteriori importanti soddisfazioni," hanno dichiarato il presidente Gerhard Brandstätter e il suo vice Carlo Costa. "Il management della banca continuerà nei prossimi anni il percorso di rafforzamento con il massimo dell'impegno per le sfide future", ha dichiarato l'ad e dg, Nicola Calabrò.