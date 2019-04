Uomo recuperato morto dall'Adige

(ANSA) - BOLZANO, 8 APR - La salma di un uomo è stata recuperata dalle acque dell'Adige nei pressi del Safety Park a Vadena, in Alto Adige. L'allarme era scattato ieri, in tarda serata, quando alcuni passanti hanno visto un corpo nelle acque dell'Isarco a Ponte Palermo. Sono scattate subito le ricerche, che a causa del buio, però non hanno dato esito. Questa mattina il corpo senza vita è stato localizzato da un elicottero.

Indagano i carabinieri.