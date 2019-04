Inaugurata nuova Cantina Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 6 APR - E' stata inaugurata nel quartiere San Maurizio la nuova Cantina Bolzano. Il nuovo sito produttivo, "unico nel suo genere, rappresenta un punto di riferimento del vino per il capoluogo altoatesino e fa compiere a Cantina Bolzano un grande passo in avanti verso la qualità e la sostenibilità: Cantina Bolzano è infatti la prima Cantina Produttori certificata CasaClimaWine". La facciata richiama infatti una vite.

L'assessore provinciale Arnold Schuler ha elogiato lo straordinario sviluppo dell'economia del vino altoatesina nel corso degli ultimi decenni, un processo che ha visto una profonda trasformazione "dalla quantità alla qualità". Schuler ha evidenziato come oggi i vini bianchi e rossi dell'Alto Adige godano di grande prestigio tra il pubblico specializzato a livello nazionale ed internazionale e ciò è dimostrato dagli innumerevoli riconoscimenti ottenuti. "Oggi, anche nel settore del vino, qualità significa produrre in modo sostenibile e rispettoso dell'ambiente", afferma Schuler.