(ANSA) - BOLZANO, 6 APR - La Tageszeitung pubblica i redditi dei neo consiglieri provinciali del 2017, ovvero prima di essere eletti: guidano la classifica il medico Franz Ploner (Team Köllensperger) con 239.152 e l'ex direttore generale della Provincia di Bolzano, ora consigliere dei Verdi Hanspeter Staffler, con 139.112 euro. L'assessore provinciale Giuliano Vettorato ha invece dichiarato per il 2017 76.761 euro e il suo collega della Lega in giunta, Massimo Bessone, 31.222 euro. Ha invece dichiarato zero euro l'agricoltore Andreas Leiter Reber (F), mentre 2.946 euro l'imprenditore Josef Unterholzner (Team Köllensperger).